Tuffi - l’Italia sul podio al French Diving Cup | Bertocchi-Pellacani argento Marsaglia-Tocci bronzo

(Di giovedì 9 maggio 2024) Parigi –deia Parigi per assaporare il clima delle OIimpiadi, che si svolgeranno dal 26 luglio all’11 agosto nella Capitale francese. E’ un vero test preolimpico allora la gara a cui hanno partecipato gli Azzurri. AlCup, sono state due le coppie tricolori che sono salite sul. E sempre nel sincro dei tre metri. Nella gara femminile, Elenae Chiarahanno conquistato una splendida seconda posizione, in una finale vinta e di poco margine dalle fortissime australiane Maddison Keeney e Anabelle Smith con 292.77. Le Azzurre hanno chiuso con 275.37 punti. Ilè andato alle statunitensi Alison Gibson e Krysta Palmer con 275.16 Nella gara maschile invece, sono saliti sul terzo gradino del ...

Berlino – Dopo la tappa di Coppa del Mondo in Canada, prosegue il circuito iridato che vede protagonisti gli Azzurri dei Tuffi . Le gare si svolgeranno a Berlino dal 21 al 24 marzo. Come riporta fededernuoto.it ‘Novantasei atleti per 19 nazioni ...

In provincia di Como arriva il Wrestling: tuffi, voli, personaggi e titoli in palio sul ring - ...sport che sta diventando sempre più popolare anche in Italia. Sul ...Excellent metterà alla prova la sua proverbiale tecnica contro "L'...nelle tecniche di volo dalle corde e in spericolati tuffi fuori ...

Orsato bocciato in Italia ma promosso in Francia: "Non è caduto nel tranello di alcuni tuffi in area" - Orsato bocciato da Cesari: c'erano due rigori per il Psg In Italia però non sono dello stesso parere dei francesi. A Sportmediaset, l'ex arbitro Cesari ha bocciato con un 5 la prestazione del ...