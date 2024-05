Lazio - ecco le date UFFICIALI del ritiro | si terrà ad Auronzo di Cadore

(Di giovedì 9 maggio 2024) Lahazzato luogo e data delestivo in vista della stagione 2024/2025.tutti i dettagli Laha confermato il suoaddianche per la stagione 2024/2025. Di seguito tutte le informazioni tra cui le. IL COMUNICATO – Per il diciassettesimo anno consecutivo la Prima Squadra

FORMELLO - Casale e Patric tornano in gruppo: domani al via le prove tattiche - FORMELLO - Casale e Patric tornano in gruppo: domani al via le prove tattiche - Unico assente in rosa è Mario Gila, ancora alle prese con l'infortunio subito dopo la gara di Coppa Italia contro la Juventus. Domani scatteranno le prove tattiche, utili a preparare al meglio ...

Lazio, le date ufficiali del ritiro estivo ad Auronzo di Cadore: il comunicato biancoceleste - lazio, le date ufficiali del ritiro estivo ad Auronzo di Cadore: il comunicato biancoceleste - La lazio, attraverso un comunicato ufficiale, pubblicato sul proprio sito, ha annunciato le date ufficiali del prossimo ritiro estivo: "Per il diciassettesimo anno consecutivo la Prima Squadra della ...

UFFICIALE | Lazio, tutto pronto per Auronzo di Cadore: date e dettagli - UFFICIALE | lazio, tutto pronto per Auronzo di Cadore: date e dettagli - Solo tre gare e poi calerà il sipario anche sul campionato 2023/2024. La lazio punta a chiudere al meglio la stagione ma lo sguardo è già al futuro e a quello che sarà ...