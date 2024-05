dopo 15 minuti di gioco, Jannik Sinner fa il suo ingresso in tribuna allo stadio di Fort Lauderdale per assistere all’amichevole tra l’Italia e il Venezuela. Il tennista azzurro, che domani giocherà al torneo Masters 1000 di Miami – pioggia ...

Laura Pausini si trova negli Stati Uniti per il suo tour internazionale e non poteva mancare alla grande partita finale dei Miami Open che ha visto trionfare il nostro Jannik Sinner . Pausini non ha nascosto di essere una sua fan e su Instagram ...

Le foto “rubate” di Jannik Sinner: fuori dal campo con le borse di lusso - Le foto “rubate” di jannik Sinner: fuori dal campo con le borse di lusso - Com'è jannik Sinner fuori dal campo A dimostrarlo sono state delle foto "rubate", nelle quali è apparso super glamour con dei borsoni griffati ...

Messaggio commovente per Sinner, le parole dell’amico sono da brividi - Messaggio commovente per Sinner, le parole dell’amico sono da brividi - L'assenza di jannik Sinner al Foro Italico non passa inosservata nemmeno nelle parole di un azzurro in cerca di riscatto ...

Jannik Sinner è la star della nuova campagna di Gucci. Ecco tutte le curiosità - jannik Sinner è la star della nuova campagna di Gucci. Ecco tutte le curiosità - Tutti voglio jannik Sinner. Il campione altoatesino, reduce dal forfait agli Internazionali BNL d'Italia a Roma, è diventato il protagonista della nuova campagna di Gucci, di ...