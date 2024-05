Juventus - due contropartite al Bologna per Calafiori | c'è anche il Bayer Leverkuse - tutti i dettagli

(Di giovedì 9 maggio 2024) Primo obiettivo. Anzi, per meglio dire priorità assoluta. Lacontinua a lavorare con ilper Riccardo: Cristiano...

Napoli è dietro l’angolo: calcio d’inizio alle 18 di sabato al Maradona. Motta inizierà a pensarci da questa mattina, quando la squadra si ritroverà a Casteldebole per la ripresa degli allenamenti dopo due giorni di riposo. Gli eroi sono un po’ ...

Il trequartista del Bologna, attualmente ai box per infortunio, Lewis Ferguson ha parlato a margine del ricevimento del Premio Bulgarelli. Questo...

La Juventus si prepara per il rush finale della stagione tra campionato e Coppa Italia con il chiaro obiettivo di concludere al meglio una stagione molto deludente. Il rendimento della squadra di Massimiliano Allegri è stato ben al di sotto delle ...

