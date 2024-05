(Di giovedì 9 maggio 2024) Opal Sandy, 18 mesi, può sentire per la prima volta ledei suoi genitori grazie a una rivoluzionariachiamata DB-OTO. La piccola,a causa di un difetto genetico, è stata sottoposta un pionieristico intervento nel quale è stato sostituito il gene alterato con una copia funzionante. I risultati sono considerati “spettacolari e inattesi” dagli scienziati.

(Adnkronos) – "La Sma rappresenta una malattia genetica devastante per i pazienti che ne sono affetti e per chi li assiste, portando ad una compromissione della qualità della vita e anche ad un impatto sostanziale sulla sopravvivenza. Novartis è ...

(Adnkronos) – "Oggi abbiamo presentato l'estensione della terapia genica , che già precedentemente era stata una vera rivoluzione per i bambini affetti dalla forma più grave della patologia (Sma 1). Oggi avere una possibilità di terapia per i ...

Una speranza per i pazienti affetti da anemia falciforme Mercoledì, Kendric Cromer, un ragazzo di 12 anni di un sobborgo di Washington, è diventato il primo paziente al mondo a inizia re una terapia genica commercialmente approvata per l’anemia ...

Terapia genica innovativa guarisce bambina nata sorda: ora può ascoltare voci, suoni e musica - terapia genica innovativa guarisce bambina nata sorda: ora può ascoltare voci, suoni e musica - Opal Sandy, 18 mesi, può sentire per la prima volta le voci dei suoi genitori grazie a una rivoluzionaria terapia genica chiamata DB-OTO ...

I consigli della professoressa Silvia Priori, che dirige un laboratorio dedicato allo sviluppo di particolari terapie geniche - I consigli della professoressa Silvia Priori, che dirige un laboratorio dedicato allo sviluppo di particolari terapie geniche - La professoressa Priori dirige anche un laboratorio dedicato allo sviluppo di terapie geniche che possano contribuire a cure specifiche per correggere le conseguenze dei difetti genetici. La ...

Terapie oncologiche e infusionali: ottimizzare i percorsi anche in funzione anti attesa - Terapie oncologiche e infusionali: ottimizzare i percorsi anche in funzione anti attesa - Ma è una sfida che va affrontata anche e soprattutto per adeguare le nostre organizzazioni sanitarie pubbliche alle terapie geniche che stanno emergendo prepotentemente dalla ricerca. Nel breve ...