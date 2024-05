Chi è Francesco Passaro - il coetaneo di Sinner che ha assaggiato la Coppa Davis e che sta rinascendo a Roma

(Di giovedì 9 maggio 2024)ha sconfitto il francese Arthur Rinderknech al primo turno del Masters 1000 di. Il numero 240 del mondo ha battuto il numero 73 del ranking ATP con il punteggio di 6-7(3), 7-5, 7-6(7) dopo tre ore e quattordici minuti di battaglia spalmati su due giorni a causa della pioggia che ieri aveva interrotto l’incontro sul finire del secondo set. Il tennista italiano ha recuperato un match che sembrava perso, quando era sotto per 0-1 e 3-5: ha annullato due match-point, ha operato un doppio break, ha chiuso in proprio favore la seconda frazione e in un terzo set on-serve ha vinto di forza il tie-break, dopo essere stato in vantaggio per 6-4 e avere annullato un match-point sul 6-7. Tra l’altro il nostro portacolori proveniva dalle qualificazioni (contro lo statunitense Aleksandar Kovacevic e il croato Duje Ajdukovic), ...

