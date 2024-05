Juventus vs Salernitana | probabili formazioni e dove vederla

(Di giovedì 9 maggio 2024) Gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Ai bianconeri serve una vittoria per la matematica qualificazione in Champions League, mentre i granata cercheranno di difendere almeno l’onore dopo la retrocessione.vssi giocherà domenica 12 maggio 2024 alle ore 18 presso l’Allianz Stadium spreaker type=player resource="show id=6107332" width="100%" height="200px" theme="light" playlist="false" playlist-continuous="false" chapters-image="true" episode-image-position="right" hide-logo="false" hide-likes="false" hide-comments="false" hide-sharing="false" hide-download="true"VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Mancano l’ultimo passo ai bianconeri per centrare quello che è stato l’obiettivo stagionale, ovvero tornare subito in ...

Le Probabili formazioni di Juventus-Salernitana , match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Gli uomini di Massimiliano Allegri hanno assolutamente bisogno di vincere una sfida sulla carta semplice, per ...

Salernitana, per il futuro una squadra di giovani con qualche esperto - salernitana, per il futuro una squadra di giovani con qualche esperto - Non ha pagato la scelta di affidarsi all'usato sicuro, Boateng e Manolas non hanno reso secondo le aspettative e per il futuro la salernitana dovrebbe puntare a costruire una squadra ...

Yildiz in difficoltà, Nedved ancora ‘salvo’: il punto su Juve-Salernitana - Yildiz in difficoltà, Nedved ancora ‘salvo’: il punto su Juve-salernitana - Nuove indicazioni per Allegri in vista del match di domenica che potrebbe regalare ai bianconeri la qualificazione aritmetica alla prossima Champions ...

JUVENTUS - Yildiz debilitato, a rischio la sua presenza con la Salernitana - juventus - Yildiz debilitato, a rischio la sua presenza con la salernitana - In casa Juve, Kenan Yildiz si è allenato con la squadra, ma è ancora molto debilitato e la sua presenza contro la salernitana resta in dubbio. Difficile ci sia anche Alex Sandro, che ha lavorato ancor ...