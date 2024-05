L’Isola dei Famosi ‘infesta’ i palinsesti Mediaset Da oggi nel pomeriggio di Canale 5

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 9 maggio 2024) Edoardo Stoppa, Aras Senol, Joe Bastianich (Us) Una vera e propria infestazione di Isola dei. Gli ascolti sono calanti (qui la nostra recensione) e asi muovono per aiutare il reality a risalire la china in vista anche del delicato passaggio alla domenica sera. Se nella puntata di lunedì prossimo entreranno nuovi concorrenti, in questi giorni si stanno moltiplicando le (mini) strisce finalizzate a dare maggiore visibilità al programma. Dadeiin versione bonsai attracca alle 16.40 su5, fascia dei daytime delle ultime edizioni, facendo slittare La Promessa di circa 5 minuti. L’appuntamento conCinque sarà a partire delle 17.05. Il contenitore di Myrta Merlino ...