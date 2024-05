Il video di Elodie e Tananai che cantano Tango ha emozionato tutti | la reazione di Iannone

Quel Tango cantato insieme, occhi negli occhi, l’uno abbracciata all’altra, non ha suscitato solo le reazioni estasiate del pubblico presente all’Arena di Verona per Una Nessuna e Centomila e di quello che lo ha recuperato sui social rendendolo ...

‘Una nessuna centomila’, il duetto Elodie-Tananai incanta l’Arena di Verona - ‘Una nessuna centomila’, il duetto elodie-tananai incanta l’Arena di Verona - Il pubblico dei social ha già espresso la propria preferenza per quella che è stata eletta una delle esibizioni più belle dell'evento ...

Iannone arrabbiato per il duetto di Elodie (scollatissima) con Tananai - Iannone arrabbiato per il duetto di elodie (scollatissima) con tananai - Dopo l'esibizione di elodie con tananai per l'evento 'Una nessuna centomila' il fidanzato della cantante si sarebbe infastidito e avrebbe fatto una telefonata ...

Elodie, il duetto con Tananai fa ingelosire Iannone - elodie, il duetto con tananai fa ingelosire Iannone - Una performance ricca di emozioni e sentimento quella portata il 6 maggio sul palco di 'Una Nessuna e Centomila', all'Arena di Verona, da elodie e tananai. I ...