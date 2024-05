Grand Slam di Judo | ad Astana gli Azzurri in gara - in vista dei Mondiali

(Di giovedì 9 maggio 2024)– E’ tutto pronto ad, in Kazakistan, per ildia cui parteciperanno glidella Nazionale Italiana. Le gare si svolgeranno dal 10 al 12 maggio ed è l’ultimo appuntamento in calendario prima deidi Abu Dhabi (19-24 maggio). E prima ancora delle Olimpiadi di Parigi di luglio. Al ‘Qazaqstan Barysy’, ci saranno 450 atleti di 84 nazioni. Nella delegazione azzurra fa il suo esordio in Nazionale Kim Polling, con il benestare IJF riscontrato tre settimane fa. Di seguito gliconvocati (fijlkam.it): Andrea Carlino, Angelo Pantano (60), Elios Manzi, Matteo Piras (66), Manuel Lombardo, Manuel Parlati (73), Bright Maddaloni Nosa (81), Jean Carletti (100), Flavia ...

Da venerdì 10 a domenica 12 maggio il World Tour di Judo fa tappa in Kazakistan per il Grand Slam di Astana 2024, ultimo appuntamento del circuito maggiore prima dei Campionati Mondiali di Abu Dhabi (19-24 maggio). A conti fatti la capitale kazaka ...

Il Grand Slam di Dushanbe è andato in archivio con un bilancio oltremodo positivo sul fronte Italia no, grazie a tre piazzamenti sul podio e soprattutto alle vittorie di Asya Tavano e Gennaro Pirelli. Quest’ultimo, in particolare, ha incassato 1000 ...

Dopo il Grand Slam dello scorso weekend in Tagikistan, prosegue la trasferta asiatica del World Tour di Judo con un nuovo Grand Slam (il settimo della stagione) in programma ad Astana da venerdì 10 a domenica 12 maggio. La capitale del Kazakistan ...

Il grande slam di Guadagnino - Il grande slam di Guadagnino - Si chiama “Challengers”, la nuova commedia del regista di «Chiamami col tuo nome» che racconta un triangolo tennistico ed erotico che conquista i ragazzi. Ottima regia ...

Viaggiare per amore del tennis: 20 città del mondo per 20 grandi tornei - Viaggiare per amore del tennis: 20 città del mondo per 20 grandi tornei - Ogni anno i grandi del tennis mondiale illuminano con le loro giocate i tornei e gli stadi più prestigiosi del mondo. Dai quattro slam ai Master 1000, agli Atp 500, dall’America all’Europa, dall’Asia ...

Judo, nel Grand Slam di Astana inizia la volata per Parigi 2024: gli azzurri al limite per la qualificazione - Judo, nel grand slam di Astana inizia la volata per Parigi 2024: gli azzurri al limite per la qualificazione - Dopo il grand slam dello scorso weekend in Tagikistan, prosegue la trasferta asiatica del World Tour di judo con un nuovo grand slam (il settimo della ...