A quasi un mese di distanza dalla caduta al Giro dei Paesi Baschi, Jonas Vingegaard oggi è torna to in bici cletta per la prima volta. “È la prima volta che torno a pedalare all’aperto ed è davvero bello poter torna re a pedalare normalmente”, ha ...

Non smettere mai di crederci. Non sono state settimane facili per Jonas Vingegaard , vincitore delle due ultimi edizioni del Tour de France . La terrificante caduta al Giro dei Paesi Bassi gli aveva provocato lesioni importanti: fratture multiple ...

Torna il "Tour della Salute", 15 tappe con consulti gratuiti - torna il "tour della Salute", 15 tappe con consulti gratuiti - ROMA (ITALPRESS) - torna nelle piazze italiane il tour della Salute. Quest'anno, giunto alla sua sesta edizione, toccherà 15 località ...

Il P-U-L-S-E WORLD TOUR dedicato ai PINK FLOYD torna in Italia! - Il P-U-L-S-E WORLD tour dedicato ai PINK FLOYD torna in Italia! - Preparati per lo show più famoso al mondo dedicato ai PINK FLOYD: il P-U-L-S-E WORLD tour, per celebrare il 30° anniversario dello storico album “The Division Bell”, torna in Italia con i BRIT FLOYD!

Torna il Tour della Salute, la prevenzione viaggia per l'Italia - torna il tour della Salute, la prevenzione viaggia per l'Italia - Da Trento a Catania, passando per Cremona, Mestre, Torino, Senigallia, Cervia, Pescara, Viareggio, Terni, Anzio, Isernia, Benevento, Taranto e Tropea. (ANSA) ...