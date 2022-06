Pubblicità

Agenzia_Ansa : Le cripotvalute e gli Nft sono basati sulla 'teoria di chi è più sciocco'. Bill Gates torna a criticare le valute d… - sportli26181512 : Gli NFT di Ibra: all'asta il terzo drop delle opere ispirate da “Adrenalina. My untold stories”: Gli NFT di Ibra: a… - Luxgraph : Gli NFT di Zlatan Ibrahimovic: martedì 28 giugno la terza asta (che durerà 72 ore) #corriere #news #2022 #italy… - stf_cpll : @Maxmel78 @UKITAEU @maurovanetti Nah, lasciare quel superficiale, amico di mafiosi e dittatori. Per fortuna il temp… - ItaliaStartUp_ : Gli NFT di Zlatan Ibrahimovic: martedì 28 giugno la terza asta (che durerà 72 ore) - Corriere della Sera -

la Repubblica

Dalle 18 del 28 giugno e per 72 ore, sarà possibile partecipare all'asta per acquistareultimiispirati a Zlatan Ibrahimovic e al suo libro 'Adrenalina. My untold stories' edito da Cairo Editore. Su Makersplace, la nota piattaforma di aste online di arte digitale per token non ...APPROFONDIMENTIdi Zlatan Ibrahimovic: 11 opere digitali firmate da 11 artisti Gli Nft , così popolari, così sconosciuti Dalle 18 del 28 giugno e per 72 ore, sarà possibile partecipare all’asta per acquistare gli ultimi NFT ispirati a Zlatan Ibrahimovic e al suo libro “Adrenalina. My untold stories” edito da Cairo Edito ...Non solo smeraldi e rubini nella nuova collezione di Alta Gioielleria presentata a Parigi da Bulgari: grazie all’intesa ...