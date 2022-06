A giugno boom di stranieri in città e borghi d’arte italiani. Con oltre 9 milioni di arrivi superato il dato del 2019 (Di lunedì 27 giugno 2022) ROMA – Un’autentica invasione cosmopolita ha caratterizzato questo mese di giugno. Una fiumana di tedeschi e francesi, statunitensi e britannici, giapponesi e spagnoli è dilagata per strade e vicoli di città e borghi d’arte. Battendo ogni record. Tanto da far superare i dati del 2019, l’ultimo anno prima della pandemia. A rilevarlo è un’indagine condotta da CNA Turismo e Commercio tra i propri associati in tutta Italia. Una indagine dalla quale emerge che sono stati oltre nove milioni i turisti stranieri arrivati in Italia a giugno, quasi 800mila in più del 2019. Sei milioni i vacanzieri europei, tre milioni gli extra-europei. Germania, Francia, Spagna, Austria, Olanda, Stati Uniti ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 27 giugno 2022) ROMA – Un’autentica invasione cosmopolita ha caratterizzato questo mese di. Una fiumana di tedeschi e francesi, statunitensi e britannici, giapponesi e spagnoli è dilagata per strade e vicoli di. Battendo ogni record. Tanto da far superare i dati del, l’ultimo anno prima della pandemia. A rilevarlo è un’indagine condotta da CNA Turismo e Commercio tra i propri associati in tutta Italia. Una indagine dalla quale emerge che sono statinovei turistiarrivati in Italia a, quasi 800mila in più del. Seii vacanzieri europei, tregli extra-europei. Germania, Francia, Spagna, Austria, Olanda, Stati Uniti ...

