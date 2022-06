Atletica | Fred Kerley vola in 9 76 | 6° uomo di sempre sui 100! Jacobs conosce i 4 avversari americani ai Mondiali

(Di sabato 25 giugno 2022)è stato semplicemente surreale ai Trials Statunitensi ed è sceso in ben due occasioni sotto il muro di 9.80 sui 100 metri. Il vice campione olimpico sulla distanza si è semplicemente esaltato sulla pista di Eugene, che tra tre settimane ospiterà i2022 dileggera. Il 27enne ha corso un vertiginoso 9.76 in semifinale (1,4 m/s di vento a favore) e poi nell’atto conclusivo ha timbrato un altro sontuoso 9.77 (1,8 m/s di brezza alle spalle).ha così abbassato di sette centesimi il proprio personale, demolendo il 9.83 che aveva siglato ieri in batteria e siglando la nuova migliore prestazione mondiale stagionale. Lo statunitens si presenterà aida sestodi tutti i tempi: sarà inevitabilmente il grande ...

