Sandra Bullock: “Sono stanca ed esaurita”. La confessione sul ritiro dal cinema (Di giovedì 23 giugno 2022) Una decisione che non ha intenzione di rivedere. Non adesso. Sandra Bullock lascia il cinema per dedicarsi alla sua famiglia, proprio come aveva annunciato a marzo 2022, senza rimpianti ma con il desiderio di lasciare ampio spazio alla sua vita. L’attrice di The Lost City, forte dei suoi 30 anni di successi, si ritira per un periodo non precisato con la chiara intenzione di veder crescere i suoi due figli, Louis e Laila, che per lei rappresentano tutto. Sandra Bullock, perché ha deciso di lasciare il cinema “Sono tanto esaurita, tanto stanca e non Sono più in grado di prendere decisioni sagge”, ha raccontato Sandra Bullock a Hollywood Reporter, confermando le prime dichiarazioni rese a ... Leggi su dilei (Di giovedì 23 giugno 2022) Una decisione che non ha intenzione di rivedere. Non adesso.lascia ilper dedicarsi alla sua famiglia, proprio come aveva annunciato a marzo 2022, senza rimpianti ma con il desiderio di lasciare ampio spazio alla sua vita. L’attrice di The Lost City, forte dei suoi 30 anni di successi, si ritira per un periodo non precisato con la chiara intenzione di veder crescere i suoi due figli, Louis e Laila, che per lei rappresentano tutto., perché ha deciso di lasciare iltanto, tantoe nonpiù in grado di prendere decisioni sagge”, ha raccontatoa Hollywood Reporter, confermando le prime dichiarazioni rese a ...

Pubblicità

OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Sandra Bullock è estenuata dal lavoro e per questo ha deciso di prendersi una pausa dalle scene.… - DrApocalypse : Sandra Bullock si prende una pausa dal set: «Sono esaurita» - LaStampa : “Sono esaurita”, Sandra Bullock si prende una pausa dal cinema per dedicarsi alla famiglia - CatelliRossella : Sandra Bullock si prende una pausa, 'sono esaurita' - Cinema - ANSA - Una_Gioia_Mai : Se Sandra Bullock è esaurita, chi sono io per non esserlo? -