Chi è Angelina Fiol Lacour, compagna di Sfera Ebbasta e madre del figlio Gabriel? Il rapper milanese Sfera Ebbasta, al secondo Gionata Boschetti è diventato padre. Dalla relazione sentimentale con la fidanzata Angelica Lacour è nato il piccolo Gabriel. Ad annunciarlo è stato il cantante sui social network, postando una foto in cui tiene in braccio suo figlio e scrivendo come didascalia: "Tutto quello che farò sarà per te, benvenuto Gabriel". Ma andiamo a scoprire meglio chi è la madre di Gabriel e fidanzata del rapper. Chi è Angelica Fiol Lacour Angelina Fiol Lacour è nata in Argentina il 31 maggio 1995. Ha quindi 27 anni da poco compiuti ed è dei gemelli. Alta, un metro e settanta centimetri, ha diversi tatuaggi e un piercing poco sopra il labbro.

