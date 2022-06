Afghanistan, il terremoto distrugge tutto: più di migliaia le vittime (Di giovedì 23 giugno 2022) Magnitudo 6,1. Questa la forza della scossa sismica registrata due notti fa in Afghanistan, epicentro di tutto il caos. Il terremoto, oltre ad essere avvertito anche in Iran ed in Pakistan fino in India, ha causato la distruzione di ogni cosa. Edifici, palazzi, strutture edificate di recente, tutto spazzato via in pochi instanti. Il bilancio delle vittime poi è altrettanto impietoso: più di 1000 i decessi già accertati, mentre quasi 2000 le persone rimaste ferite. Oltre ai danni impietosi riportati in tutto il paese, il compito principale ora del neo governo talebano diventa quello di soccorrere le zone più colpite dal sisma. Purtroppo sia la morfologia naturale del territorio, sia la storia recente del paese che hanno allontanato le varie organizzazioni umanitarie dal paese, ... Leggi su zon (Di giovedì 23 giugno 2022) Magnitudo 6,1. Questa la forza della scossa sismica registrata due notti fa in, epicentro diil caos. Il, oltre ad essere avvertito anche in Iran ed in Pakistan fino in India, ha causato la distruzione di ogni cosa. Edifici, palazzi, strutture edificate di recente,spazzato via in pochi instanti. Il bilancio dellepoi è altrettanto impietoso: più di 1000 i decessi già accertati, mentre quasi 2000 le persone rimaste ferite. Oltre ai danni impietosi riportati inil paese, il compito principale ora del neo governo talebano diventa quello di soccorrere le zone più colpite dal sisma. Purtroppo sia la morfologia naturale del territorio, sia la storia recente del paese che hanno allontanato le varie organizzazioni umanitarie dal paese, ...

