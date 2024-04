Maria De Filippi - per il serale di Amici 23 sfoggia un blazer gessato da quasi 3mila euro

Le talpe di Amici News sono pronti per nuovi SPOILER. Cosa è accaduto ad Amici di Maria De Filippi secondo anticipazioni per il Serale di sabato 27 aprile 2024 in onda in prima serata su Canale 5? Quali sono gli ospiti, quali i talenti al ballottaggio? La Finale si avvicina a passi da gigante. I ...

Continua a leggere>>