Drammatica gita fuori porta per una coppia pontina | 38enne ricoverata in condizioni disperate al San Camillo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 28 aprile 2024) Pubblicato il 28 Aprile, 2024 Quello che doveva essere un piacevole weekendsi è trasformato in una tragedia per unadi Cisterna. Una donna di 38 anni è attualmentein codice rosso all’ospedale Sandi Roma a seguito di un grave incidente motociclistico avvenuto lungo l’ex provinciale Gugliette-Vallefratta, vicino ad Amaseno, provincia di Frosinone. Dettagli dell’Incidente L’incidente è avvenuto quando la moto, guidata dal compagno 46enne della donna, è uscita di strada per cause ancora in fase di indagine da parte dei Carabinieri. La dinamica ha visto la donna subire ferite molto gravi, risultando la più colpita tra i due. Fortunatamente, alcuni passanti hanno immediatamente allertato i soccorsi. Interventi e Ricoveri Gli operatori del 118 sono ...