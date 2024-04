Kevin Nash critico con Will Ospreay | Deve mettersi in forma e deve vendere meglio i colpi se vuole essere una top star

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 28 aprile 2024) È passata una sola settimana da AEW Dynasty e tutti abbiamo ancora in mente il fantastico match frae Bryan Danielson e ancora adesso in molti discutono sul fatto se questo sia o non sia uno dei migliori match di wrestling in assoluto. Ma come in ogni cosa esistono le preferenze e ovviamente per quandodalla maggior parte delle persone è riconosciuto come uno dei migliori atleti in circolazione e lo stesso vale per Danielson, c’è sempre una parte a cui uno dei due può naturalmente non piacere, così come vale per ogni supero nello sport in generale.poco gentile E sembra che uno dei detrattori disiache in una recente intervista ha criticato ...