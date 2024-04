Orsola Severini ha dedicato il nuovo romanzo alle donne dimenticate | La quarta compagna - Fandango Libr - prende spunto dalla vera vicenda di un' eroina sconosciuta della Resisten -a, Isolina Lina Morandotti

(Di domenica 28 aprile 2024) Si sono ribellate a quel passo indietro rispetto agli uomini imposto da una società patriarcale e misogina. Si sono opposte all’idea di rimanere nell’ombra mentre il mondo correva davanti a loro. Con la ribellione sono state attrici del cambiamento sociale per l’emancipazionedonna e perfinoza italiana, e pur se i loro nomi non sono entrati neii di storia hanno contribuito a scriverla. Sono lequalihail, Lai, che...

Dopo la chemio indossa il naso rosso da clown. “Faccio ridere i bimbi malati di tumore. E i loro sorrisi sono la mia cura” - Michele Mariani tre volte a settimana fa terapia per il suo mieloma multiplo al Sant’orsola di Bologna, poi esce e cambia reparto: sveste i panni del paziente ...

Continua a leggere>>

Bologna, all'ospedale Sant’orsola la realtà virtuale aiuta i bambini a non sentire dolore: «Noi primi in Europa» - La Cardiochirurgia pediatrica del policlinico impiega la sedazione digitale : visore, cuffie e voce narrante consentono ai piccoli pazienti di evitare la sedazione tradizionale nell'affrontare i tratt ...

Continua a leggere>>

Crea palloncini in reparto dopo le sue terapie per il cancro - Realizza palloncini per portare allegria nei reparti dove sono ricoverati bambini e donne malate di tumore al Policlinico Sant'orsola di Bologna. Lo fa subito dopo essersi sottoposto tre volte la ...

Continua a leggere>>