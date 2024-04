Europee | telefonata Meloni-Salvini - punto dopo kermesse Pescara

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024), 28 apr. (Adnkronos) - "Matteoe Giorgiasi sono sentiti poco fa: è stata l'occasione per fare illadi(ironizzando su alcune ricostruzioni polemiche), per salutarsi e per darsi appuntamento a Roma". Lo fanno sapere i rispettivi staff.