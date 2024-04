Sandokan con Can Yaman - la Trama della nuova serie tv

Dopo tre anni di rinvii inizieranno il 22 aprile le riprese dell'attesissima serie " Sandokan ", che avrà come protagonista l'attore turco Can Yaman . In attesa dell'uscita, Yaman e sarà dal 3 maggio su Canale5 con la seconda stagione di "Viola come il mare 2" Continua a leggere>>

Can Yaman pubblica su Instagram un video che non ti aspetti, rivelando come si è preparato per il copione di Sandokan . Continua a leggere>>

Kabir Bedi, cosa fa oggi il protagonista di “sandokan” - Ha realizzato i suoi sogni lottando con determinazione. L’idea di vedere un nuovo sandokan con Can yaman non lo spaventa, anzi lo incuriosisce. La reinvenzione lo affascina e non vede l’ora di ...

Continua a leggere>>

Kabir Bedi a “Domenica In” parla del nuovo sandokan con Can yaman: “auguro il successo!” - Oggi ospite di Mara Venier a Domenica In, Kabir Bedi, che è famoso in Italia per aver interpretato sandokan negli anni ’70. Il noto attore indiano che parla italiano si racconta nel suo lungo percorso ...

Continua a leggere>>

Kabir Bedi, le 4 mogli e il suicidio del figlio: «Era un genio. Soffriva di schizofrenia ed è diventato violento, volevo salvarlo» - Mara Venier nella puntata di Domenica in del 28 aprile ha ospitato Kabir Bedi, l’attore indiano naturalizzato italiano, volto indimenticabile della ...

Continua a leggere>>