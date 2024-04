Traffico Roma del 28-04-2024 ore 15 | 30

(Di domenica 28 aprile 2024) Luceverdetrovato i dalla redazione poco ilpresente il lungo le strade della capitale in queste ore nessun impedimento sul grande raccordo anulare in via Prenestina la polizia ci segnala incidente con possibili rallentamenti in prossimità di largo Preneste terminati i lavori presso la Circonvallazione Casilina quindi riaperta la strada tra via Luigi Filippo De magistris via Casilina In quest’ultima direzione e presso la fiera dida oggi è fino al primo di maggio l’eventoincontra il mondo rassegna di musica cultura arte e folklore dal mondo con possibili di Gesù via Portuense e laFiumicino E comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è un servizio a cura della c e della polizia locale di ...

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione risolto l'incidente è aperta la galleria Giovanni XXIII in direzione di via del Foro Italico è aperta anche via Boccea all'altezza di via Pasquale e rimane chiusa per lavori a Circonvallazione Casilina tra via Luigi De magistris e via Casilina In

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione ancora chiusa per lavori la Circonvallazione Casilina tra via Luigi De magistris e via Casilina In quest'ultima direzione brevi rallentamenti per il Traffico sul Raccordo Anulare tra via Cristoforo Colombo è l'uscita per la Roma Fiumicino in carreggiata

Europee, Meloni: "Ho deciso di scendere in campo e guidare le liste di FdI, per chiedere agli italiani se sono soddisfatti del nostro lavoro"

Si rompe un tubo dell'acqua in via XII Ottobre a Genova: chiuso un tratto di strada, alcune cantine allagate. Riaperte piazza Corvetto e via roma - I vigili del fuoco al lavoro per svuotare i locali invasi dall'acqua. Il titolare della pasticceria Mangini: "Laboratorio salvo grazie alle finestre stagne"

Piazza Corvetto allagata: tubo dell'acqua rotto. Chiuse al traffico alcune vie del centro - Chiuse al traffico via XII Ottobre in direzione viale IV Novembre, via XXV Aprile, via roma e la galleria Bixio in direzione Corvetto in attesa dell'intervento dei tecnici che stanno lavorando per

