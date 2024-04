Leo Gassmann torna con il nuovo singolo Take That

Il cantautore romano Leo Gassmann ritorna con il nuovo singolo “ Take That ”, un brano divertente, scanzonato e dal sapore primaverile, perfetto da ballare. Il singolo è scritto da Leo assieme a Marco Rissa dei TheGiornalisti (si tratta della terza collaborazione) ed è prodotto dai ... Continua a leggere>>

