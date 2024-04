Tomb Raider | il film con Alicia Vikander è un prequel - remake o reboot?

Per la prima serata in tv, domenica 28 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Makari”, con Claudio Gioè. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La fabbrica delle stelle”: Suleima ha ottenuto il lavoro a Milano. Per lei e Saverio si avvicina il momento dei saluti e i due devono ...

