Mentana difende l'arbitro Ferrieri Caputi | 'La offendono solo perché donna'

Episodio da MOVIOLA in Inter-Torino con l’ammonizione mostrata in un primo momento da Maria Sole Ferrieri Caputi all’indirizzo di Tameze che ha tamponato Mkhitaryan lanciato verso l’area granata. La decisione sembra corretta perché l’azione dell’armeno, che comunque può calciare di destro a ... Continua a leggere>>

Ferrieri Caputi sarà l’ arbitro di Inter-Torino , partita della trentaquattresima giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 12.30. Questa la scheda della direttrice di gara della sezione di Livorno, ufficializzata nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Meazza. I ... Continua a leggere>>

Inter – Torino che si disputerà allo stadio di San Siro domenica 28 aprile, e Sarà diretta da tre donne. Una prima volta assoluta per la Serie A, che non ha mai visto per un suo match scendere in campo una terna arbitrale tutta al femminile. Maria Sole Ferrieri Caputi, Francesca Di Monte e Tiziana ...

Continua a leggere>>