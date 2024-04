Strage di bambini a Gaza | Netanyahu teme il mandato di arresto della CPI

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di domenica 28 aprile 2024) Articolo pubblicato domenica 28 Aprile 2024, 16:01 Il commissario generale dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha lanciato un grido d’allarme riguardo alla situazione a, definendo il numero deimorti in appena 6 mesi di conflitto “senza precedenti e sconcertante“. In L'articolo proviene da Il Difforme.