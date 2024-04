Ultime notizie Calcio Estero | Salah-Klopp - ecco cos’è successo insulti razzisti a Nico Williams

Ultime notizie Calciomercato LIVE : segui con noi tutte le notizie del giorno , aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Anche se il Calciomercato si è chiuso ufficialmente con la fine della finestra invernale, il mercato non dorme mai: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A ... Continua a leggere>>

Ligue 1, Lille vince e sale al 3° posto - Il Lille supera 2-1 il Metz in trasferta nel match valido per la 31/a giornata di Ligue1 e sale almeno momentaneamente al terzo posto in classifica con ...

Continua a leggere>>

Torino: Juric, dopo l'espulsione tutto più difficile - "Penso che il Torino abbia fatto bene nel primo tempo. La squadra c'era eccome, poi dopo l'espulsione è diventato tutto più difficile". Lo ha detto il tecnico del Torino Ivan Juric, intervenuto in con ...

Continua a leggere>>

Filippo Galli: “Lopetegui allenatore moderno, troverà squadra predisposta” - L'ex rossonero, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato della scelta del Milan, intenzionato a puntare su Lopetegui in panchina ...

Continua a leggere>>