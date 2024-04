Chi è Serpil Tamur - Azize di Terra Amara? Et - figli e Instagram

Serpil Tamur è un’attrice e regista turca conosciuta in Italia grazie al ruolo di Azize, anche nota come Nonnina, nella soap opera Terra Amara. Nasce il 19 maggio 1944 sull’isola di Rodi, in Grecia, e cresce in Turchia. Capisce di voler intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo quando ...

