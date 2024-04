Ultima chiamata per lo sviluppo tecnologico europeo Perché è il momento

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 28 aprile 2024) Nel 1970, due produttori di aerei commerciali dominavano nei cieli: Boeing e McDonell Douglas detenevano rispettivamente una quota di mercato del 50% e del 35%, mentre altri produttori di aerei condividevano il restante 15%. A quel tempo, alcuni governi europei presero una decisione epocale: creare un’azienda europea produttrice di aerei commerciali in grado di competere con le due grandi: così nacque Airbus. Oggi, 50 anni dopo, la scommessa è vinta: Boeing detiene circa il 40% della quota di mercato e Airbus circa il 60%. Ma allora l’Europa, quando i vari paesi riescono a collaborare, può creare campioni che possono competere a livello globale? La pensa così anche Mario Draghi, che ha tenuto da poco in Belgio una conferenza europea di alto livello, una sorta di spoiler del suo rapporto che rilascerà a Giugno. Secondo il nostro ex-premier, per essere competitivi nello ...