Osimhen potrebbe restare al Napoli - rivelazione a sorpresa | il motivo

(Di domenica 28 aprile 2024) Un ex calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al futuro di Victor, a suo avviso non così scontato. Victored ilmolto probabilmente si lasceranno a fine stagione: il centravanti nigeriano continuerà a fare gol altrove, dopo che gli azzurri godranno del pagamento della clausola rescissoria mentre ilinizierà un nuovo corso con interpreti diversi. Con la maglia partenopea ha messo a segno ben 74 gol in 129 presenze totali. In questa stagione per via di infortuni, squalifiche e Coppa d’Africa, ha disputato soltanto 21 partite di Serie A con 13 gol e 3 assist all’attivo. Anche in Europa ha lasciato il segno, seppur timidamente rispetto all’anno scorso: 2 reti in 6 gare nella corrente edizione di Champions League contro i 5 messi a segno in 423 minuti accumulati nell’annata ...