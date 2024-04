Giro di Romandia 2024 | Dorian Godon trova la doppietta e batte Simone Consonni - classifica generale a Carlos Rodriguez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024) Esplosiva ultima tappa aldicon arrivo in quel di Vernier. Non c’è stato un attimo di calma in questa frazione, mae la Ineos Grenadiers sono riusciti a gestire al meglio la situazione portando a casa lasenza patemi. A vincere nella giornata odierna è ancoraper il transalpino, gioisce ancora una super Decathlon AG2R La Mondiale Team, la squadra sorpresa di quest’anno. Prima parte di gara molto intensa e percorsa ad alte velocità per cercare la fuga giusta. Arla in quattro: Remi Cavagna (Movistar Team), Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team), Alexander Balmer (Swiss Cycling) e Darren Rafferty (EF Education – EasyPost). Il gruppo però non ...