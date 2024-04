Guerra - ultime notizie Domani la risposta di Hamas alla controproposta israeliana su Gaza Ucrain - bombardamenti nella zona di Zaporizhzhia

(Di domenica 28 aprile 2024) Il presidente palestinese Abu Mazen ha dichiarato che solo gli Stati Uniti a questo punto possono fermare l’attacco israeliano a Rafah, che costituirebbe “il più grande disastrostoria del popolo palestinese”. Il verdetto Ue sulle nozze tra Ita e Lufthansa slitta al 13 giugno. Lo ha ufficializzato la Commissione europea, confermando un rinvio di pochi giorni lavorativi. Le truppe russe hanno bombardato la regione di335 volte nelle24 ore: non ci sono state vittime ma distruzioni di edifici residenziali. Lo riferisce il governatore regionale, Ivan Fedorov, citato da Ukrinform

L'intervista di Fanpage.it all'analista militare russo Dmitry Kuznets: "Per ora arriveranno solo 12 miliardi di armi e munizioni, come nel 2023". Il conflitto continuerà ad essere "di logoramento". Ma i nuovi armamenti "miglioreranno le posizioni ucraine". Ma i russi non tenteranno l'offensiva

Elezioni Usa, Biden prende in giro Trump: "Sono in corsa contro bambino di 6 anni" - '' Sono un uomo adulto e sono in corsa contro un bambino di sei anni' '. Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha preso il giro l'ex inquilino della Casa Bianca e suo rivale alle prossime ele

guerra in Ucraina, le forze russe abbattono «17 droni ucraini» su quattro Regioni. Centinaia di bombardamenti a Zaporizhzhia - Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto durante la notte un totale di 17 droni ucraini su quattro regioni della Russia. Lo ha riferito, riporta la Tass, il ministero della Difesa

guerra in Ucraina, le forze russe abbattono «17 droni ucraini» su quattro Regioni. Macron: pronto al dibattito su arma nucleare nella Ue

