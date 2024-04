MotoGP - Marco Bezzecchi | Ci voleva un risultato così! Mi sono adattato alla moto e ora si vede

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024)sorride convinto dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, infatti, il pilota riminese ha finalmente conquistato il suo primo podio della stagione, in una gara nella quale ha battagliato con i primi della classe come gli capitava un anno fa. La gara ha visto il successo di Francesco Bagnaia davanti a Marc Marquez, quindi terzo proprio. Quarta posizione per Alex Marquez, quinta per Enea Bastianini, sesta per Brad Binder, settima per Fabio Di Giannantonio, quindi Miguel Oliveira, Maverick Vinales e Pedro Acosta completano la top10. Al termine della gara sulla pista andalusa, il pilota romagnolo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: ...