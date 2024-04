MotoGP - il GP di Spagna insegna come it’s a long way to the top if you wanna rock’n’roll Vale per la musica e per lo sport

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024) Il Gran Premio diha rappresentato una sorta di ritorno al passato sotto svariati punti di vista, a cominciare dalla recrudescenza dello Jorge Martin 1.0, quello velocissimo ma incline all’errore. Tanto bravo era stato sabato nel restare in piedi in una Sprint in cui erano finiti “tutti giù per terra”, tanto sciocca è apparsa la scivolata domenicale, costatagli carissimo. Al tempo stesso si è concretizzata la scalata al podio di Marc Marquez in una gara fair and square per la prima volta dall’ottobre 2022. La terza piazza di Motegi 2023 conterà per le statistiche, ma quello fu un “GP” solo formalmente. Si trattò di una Sprint de facto archiviataGran Premio (la bandiera rossa fu sventolata appena superata la metà distanza). Soprattutto, il trentunenne iberico ha battagliato concretamente per il successo, lasciando intendere ...