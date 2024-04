Inter-Torino 2-0 - doppietta Calhanoglu e granata in 10 | festa nerazzurra a San Siro

(Di domenica 28 aprile 2024) (Adnkronos) –a San. Il match contro ilfinisce 2-0 condi-secondo gol su rigore- erimasti in 10 appena dopo l'inizio del secondo tempo per il fallo in area di Tameze su Mkhitaryan. Dopo la partita i nerazzurri sfileranno per Milano sull'autobus scoperto, dalle 16. Al L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Il secondo tempo comincia con l'espulsione di Tameze che al 47' atterra malamente Mkhitaryan festa Inter a San Siro . Il match contro il Torino finisce 2-0 con doppietta di Calhanoglu -secondo gol su rigore- e granata rimasti in 10 appena dopo l'inizio del secondo tempo per il fallo in area di ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – festa Inter a San Siro . Il match contro il Torino finisce 2-0 con doppietta di Calhanoglu -secondo gol su rigore- e granata rimasti in 10 appena dopo l’inizio del secondo tempo per il fallo in area di Tameze su Mkhitaryan. Dopo la partita i nerazzurri sfileranno per Milano ... Continua a leggere>>

Festa scudetto Inter, tutto pronto in piazza Duomo: bagno di folla per i nerazzurri - Inter, al via i festeggiamenti: i tifosi attendono la squadra Grazie alla doppietta di Hakan calhanoglu, a quota 13 gol in campionato, l’Inter avvia la sua festa scudetto con l’ennesimo regalo ai ...

Continua a leggere>>

Perché Simone Inzaghi non ha parlato in TV nel post gara di Inter-Torino: “Questo fa capire chi sia” - Simone Inzaghi ha preferito non presentarsi nelle interviste post partita dove è apparso il suo storico vice, Massimiliano Farris che ha spiegato il motivo ...

Continua a leggere>>

Inter, la festa scudetto in diretta: bus scoperto per Milano con i tifosi, foto e video. Aggiornamenti live - SERIE A - La lunga domenica della festa dell'Inter parte da San Siro per la sfida col Torino e poi si sposta per le vie di Milano.

Continua a leggere>>