LIVE – Festa scudetto Inter - segui in diretta il percorso dei pullman!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 aprile 2024) Ladell’è in corso: grande parata per le vie di Milano per festeggiare il ventesimo titolo, conquistato lunedì scorso nel derby.su-News.it tutti gli aggiornamenti in, sugli spostamenti da San Siro al Duomo.IN CORSO – PREMI F5 O RICARICA L’APP PER AGGIORNARE 15.50 Ancora qualche minuto di attesa per il via ufficiale delladell’: sono in migliaia i tifosi fuori dal Meazza, comincia a riempirsi anche piazza Duomo. 15.45-Torino è finita da poco più di un’ora e adesso è il grande momento della. Tra pochi minuti i ...