Egitto | Turchia e Giordania Bin Salman anticipa Biden

(Di martedì 21 giugno 2022) Secondo Aaron David Miller, senior fellow del Carnegie Endowment for International Peace, il tour regionale del principe saudita Mohammed bin(anche MBS) è un tentativo di dimostrare, prima dell’arrivo in Medio Oriente di Joe, che lui non è affatto isolato e che l’Arabia Saudita è un attore regionale chiave.sono le tappe di questo viaggio chedi poche settimane la visita dell’americano — al centro degli affari internazionali perché considerata anche l’avvio di un nuovo, complicato tentativo statunitense per annacquare l’influenza russa e soprattutto cinese nella regione. “MBS viaggia solo dove gli viene assicurata un’accoglienza calorosa, con lacome tappa più importante, a indicare che per quanto riguarda il ...