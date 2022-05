Vicenza: Pellegrino alza la coppa (Di domenica 29 maggio 2022) Il 25enne di Bisceglie si aggiudica il trofeo del Challenger disputato sulla terra veneta dominando la finale contro l'argentino Andrea Collarini. È il secondo titolo in carriera per il pugliese Leggi su federtennis (Di domenica 29 maggio 2022) Il 25enne di Bisceglie si aggiudica il trofeo del Challenger disputato sulla terra veneta dominando la finale contro l'argentino Andrea Collarini. È il secondo titolo in carriera per il pugliese

