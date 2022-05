Renato Zero, la storia con Enrica Bonaccorti: “Avevamo deciso di sposarci” (Di domenica 29 maggio 2022) Enrica Bonaccorti per un certo periodo è stata sentimentalmente legata a Renato Zero. Una storia d’amore adolescenziale visto che Renato ed Enrica si sono amati quando avevano poco più di vent’anni. Un amore passionale che la conduttrice ha raccontato così: “ricordo la nostra passione per lo spettacolo, l’ingenuità dei nostri vent’anni, i baci rubati nei portoni, io che fingevo di essere l’agente di Renato Fiacchini e vestita da grande cercavo occasioni per farlo esibire. Ho riconosciuto e amato il suo talento da subito”. Non solo, Enrica Bonaccorti e Renato Zero avevano grandi progetti di vita insieme: la coppia, infatti, aveva pensato persino al matrimonio, ma la loro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 maggio 2022)per un certo periodo è stata sentimentalmente legata a. Unad’amore adolescenziale visto cheedsi sono amati quando avevano poco più di vent’anni. Un amore passionale che la conduttrice ha raccontato così: “ricordo la nostra passione per lo spettacolo, l’ingenuità dei nostri vent’anni, i baci rubati nei portoni, io che fingevo di essere l’agente diFiacchini e vestita da grande cercavo occasioni per farlo esibire. Ho riconosciuto e amato il suo talento da subito”. Non solo,avevano grandi progetti di vita insieme: la coppia, infatti, aveva pensato persino al matrimonio, ma la loro ...

