Advertising

Gazzettino : Putin è malato? Una spia russa: «Ha 3 anni di vita, il cancro avanza e sta perdendo la vista» - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Putin è malato? Una spia russa: «Ha 3 anni di vita, il cancro avanza e sta perdendo la vista» - Michela_soy : RT @Michela_soy: @HSkelsen Ho come la sensazione di essere ritornata al 24 di febbraio Il 24 Putin era pazzo Il 25 Putin era malato Il 26 a… - msn_italia : Putin è malato? Una spia russa: «Ha 3 anni di vita, il cancro avanza e sta perdendo la vista» - News24_it : Putin è malato? Una spia russa: «Ha 3 anni di vita, il cancro avanza e sta perdendo la vista» -… -

La perdita della vista 'Ci è stato detto che soffre di mal di testa e quando appare in tv ha bisogno di pezzi di carta con tutto scritto a caratteri cubitali per leggere quello che ...Nei colloqui cone Zelensky, Draghi sta tentando una difficile mediazione che porterà avanti ... ma la loro professionalità, il loro sorriso incoraggiante e la loro dedizione al, compensa ...I medici avrebbero informato Vladimir Putin che gli sarebbero rimasti un massimo di tre anni di vita dai medici. A rivelarlo è il Mirror che cita una fonte ...putin che muove la gamba durante l incontro con il presidente del tagikistan DAGONEWS Come sta Putin Non benissimo, e c'è un nuovo video a dimostrarlo. Il filmato in questione arriva dal vertice bila ...