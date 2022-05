Atletica, Diamond League: Bromell vince il super 100 di Eugene, Crouser imperiale, sfilza di mondiali stagionali (Di domenica 29 maggio 2022) A Eugene (USA) è andata in scena la terza tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di Atletica leggera. C’era grande attesa per i 100 maschili, vinti da Travyon Bromell in 9.93 davanti al meglio del mondo (escluso Marcell Jacobs, assente per infortunio). Ryan Crouser ha impressionato nel getto del peso, da registrare una sfilza di primati mondiali stagionali. Bel personale per Gaia Sabbatini sui 1500 metri, mentre Zane Weir e Nick Ponzio non hanno impressionato nel getto del peso. RISULTATI Diamond League A Eugene 100 METRI (MASCHILE) – Clicca qui per la cronaca. 100 METRI (FEMMINILE) – La giamaicana Elaine Thompson-Herah si esalta in maniera ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) A(USA) è andata in scena la terza tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. C’era grande attesa per i 100 maschili, vinti da Travyonin 9.93 davanti al meglio del mondo (escluso Marcell Jacobs, assente per infortunio). Ryanha impressionato nel getto del peso, da registrare unadi primati. Bel personale per Gaia Sabbatini sui 1500 metri, mentre Zane Weir e Nick Ponzio non hanno impressionato nel getto del peso. RISULTATI100 METRI (MASCHILE) – Clicca qui per la cronaca. 100 METRI (FEMMINILE) – La giamaicana Elaine Thompson-Herah si esalta in maniera ...

