Sessantunesimo anniversario dalla nascita di Amnesty International

(Di sabato 28 maggio 2022) Fondata il 28 maggio 1961 da Peter Benenson,è un’organizzazione non governativa internazionale che si batte per la difesa e l’attuazione dei diritti umani. La visione diè quella di un mondo in cui tutti gli esseri umani abbiano pari diritti e vengano rispettati. L’organizzazione ha sede in 80 paesi nel mondo ed oltre 7 milioni di persone la sostengono.: “È meglio accendere una candela che maledire l’oscurità”è un movimento internazionale di persone che hanno fatto della salvaguardia dei diritti umani la loro missione. Il lavoro diè documentato da ricerche e azioni sul campo, per prevenire violazioni e abusi. È completamente indipendente dai governi, dalle ...