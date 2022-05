Salernitana | avanti con Nicola | c’è l’accordo I dettagli

(Di sabato 28 maggio 2022) Lainsieme: la società e il tecnico hanno trovatoper il rinnovo del contratto Dopo l’impresa salvezza con la, la conferma non poteva non esserci per Davidecon i campani. La società e il tecnico si sono incontrati e avrebbero raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto. Prossima scadenza fissata al 2024 e l’annuncio è previsto nei prossimi giorni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

