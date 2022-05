Rinnovo Koulibaly, il Napoli smentisce: “Falsità che possono destabilizzare l’ambiente” (Di sabato 28 maggio 2022) Rinnovo Koulibaly – La SSC Napoli, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha smentito le voci circa le cifre del Rinnovo di Kalidou Koulibaly. “Il Calcio Napoli non comprende come un editore attento quale Amodei possa consentire che Fabio Mandarini scriva sul Corriere dello Sport che la SSC Napoli abbia offerto a Koulibaly la metà di quello che guadagna, ovvero 3 milioni. Queste sono Falsità che possono destabilizzare l’ambiente e creare inopportune negatività in una trattativa di prolungamento di contratto”. Questa dunque la nota del Napoli. Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, si leggeva infatti che la società partenopea avesse proposto un ... Leggi su seriea24 (Di sabato 28 maggio 2022)– La SSC, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha smentito le voci circa le cifre deldi Kalidou. “Il Calcionon comprende come un editore attento quale Amodei possa consentire che Fabio Mandarini scriva sul Corriere dello Sport che la SSCabbia offerto ala metà di quello che guadagna, ovvero 3 milioni. Queste sonochee creare inopportune negatività in una trattativa di prolungamento di contratto”. Questa dunque la nota del. Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, si leggeva infatti che la società partenopea avesse proposto un ...

