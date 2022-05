Pirateria | la Guardia di Finanza sequestra 500 risorse Web e i relativi 40 canali Telegram

(Di sabato 28 maggio 2022) Prosegue l’attività per il contrasto dellaaudiovisiva da parte del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche delladi. In una nuova indagine, sono statite 500Web e i 40, ma soprattutto è stato implementato un sistema di tracciamento che individua chi fruisce di flussi pirata. Chi ha tentato di collegarsi a tali servizi, è stato dunque reindirizzato su un pannello informativo in cui veniva spiegato come tale sito fosse sottoposto a sequestro. Le analisi seguenti hanno appurato l’esistenza di un nuovo sistema di gestione dei flussi informatici dal nome “Stream Creed“. Curiosamente, deriverebbe proprio dal codice sorgente della piattaforma “Xtream Code“, smantellata nel ...

Advertising

Forzasuccesso : RT @sportface2016: #Pirateria, la #GuardiadiFinanza sequestra 500 risorse Web e i relativi 40 canali #Telegram - sportface2016 : #Pirateria, la #GuardiadiFinanza sequestra 500 risorse Web e i relativi 40 canali #Telegram - Bubu_Inter : RT @CalcioFinanza: Pirateria, la Guardia di Finanza sequestra 500 siti web e infrastrutture Iptv: individuate 6.500 persone che accedevano… - sportli26181512 : #Media #Notizie Pirateria, la GdF sequestra 500 siti web e risorse Iptv: Il sequestro di 40 canali Telegram e di 50… - CalcioFinanza : Pirateria, la Guardia di Finanza sequestra 500 siti web e infrastrutture Iptv: individuate 6.500 persone che accede… -

Ladi Finanza ha sequestrato oltre 500 risorse web e i relativi 40 canali Telegram dediti alla ...tecnologiche hanno condotto una nuova indagine per il contrasto del fenomeno della...Il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche delladi Finanza ha condotto una nuova indagine per il contrasto dellaaudiovisiva dopo aver registrato un aumento della vendita di attività di Iptv mediante streaming illegali in ...Prosegue l'attività per il contrasto della pirateria audiovisiva da parte del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza.Il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza ha condotto una nuova indagine per il contrasto della pirateria audiovisiva dopo aver registrato un aumento della vendit ...