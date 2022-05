LIVE Moto3, GP Italia 2022 in DIRETTA: Foggia domina la scena, ottimi segnali da parte degli italiani (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 9.15 Foggia, Masià, McPhee, Sasaki, Suzuki, Oncu, Moreira, Yamanaka, Garcia, Bertelle, Rossi, Migno, Guevara ed Aji sono al momento presenti nella Top14. Holgado è il primo degli esclusi. 9.12 Nessuno sembra avvicinare il tempo di Foggia di ieri. Il #7 del gruppo detta il ritmo su Masià e McPhee sulla falsariga di quanto accaduto nella giornata di ieri. 9.09 La classifica aggiornata: 1 6 R. YAMANAKA 1:58.227 2 99 C. TATAY +0.063 3 54 R. ROSSI +0.218 4 27 K. TOBA +0.306 5 7 D. Foggia +0.312 6 53 D. ÖNCÜ +0.370 7 17 J. MCPHEE +0.422 8 96 D. ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 9.15, Masià, McPhee, Sasaki, Suzuki, Oncu, Moreira, Yamanaka, Garcia, Bertelle, Rossi, Migno, Guevara ed Aji sono al momento presenti nella Top14. Holgado è il primoesclusi. 9.12 Nessuno sembra avvicinare il tempo didi ieri. Il #7 del gruppo detta il ritmo su Masià e McPhee sulla falsariga di quanto accaduto nella giornata di ieri. 9.09 La classifica aggiornata: 1 6 R. YAMANAKA 1:58.227 2 99 C. TATAY +0.063 3 54 R. ROSSI +0.218 4 27 K. TOBA +0.306 5 7 D.+0.312 6 53 D. ÖNCÜ +0.370 7 17 J. MCPHEE +0.422 8 96 D. ...

Advertising

infoitsport : LIVE Moto3, GP Italia 2022 in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Italia 2022 in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale - #Moto3 #Italia #DIRETTA: #qualifiche - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #ItalianGP #MugelloGP #Mugello Il pilota giapponese del Team di @maxbiaggi al centro medico dopo un brutto in… - motograndprixit : #Moto3 #ItalianGP #MugelloGP #Mugello Il pilota giapponese del Team di @maxbiaggi al centro medico dopo un brutto… -