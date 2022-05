L’ambizioso piano Ue per la difesa comune ignora l’assenza della leadership europea (Di sabato 28 maggio 2022) Se volere è potere allora l’Unione europea dovrebbe ormai essere una superpotenza militare. Nel corso dei decenni il blocco si è dotato di innumerevoli strumenti diventare un attore rilevante nel campo della difesa, provando a rispondere alle crisi di sicurezza che divampano ai suoi confini. Lo slancio verso la difesa comune è stato ciclicamente frustrato dagli Stati membri, ma anche da soluzioni istituzionali viziate da una complessità burocratica paralizzante per un sistema di sicurezza. Ci vuole tempo affinché un’Unione prevalentemente economica trovi la sensibilità politica e il formato giusto per intervenire nell’area di governo più gelosamente custodita dagli Stati, ed è un processo ben più laborioso e certosino della semplice adozione di un “linguaggio di potere” (espressione ... Leggi su linkiesta (Di sabato 28 maggio 2022) Se volere è potere allora l’Unionedovrebbe ormai essere una superpotenza militare. Nel corso dei decenni il blocco si è dotato di innumerevoli strumenti diventare un attore rilevante nel campo, provando a rispondere alle crisi di sicurezza che divampano ai suoi confini. Lo slancio verso laè stato ciclicamente frustrato dagli Stati membri, ma anche da soluzioni istituzionali viziate da una complessità burocratica paralizzante per un sistema di sicurezza. Ci vuole tempo affinché un’Unione prevalentemente economica trovi la sensibilità politica e il formato giusto per intervenire nell’area di governo più gelosamente custodita dagli Stati, ed è un processo ben più laborioso e certosinosemplice adozione di un “linguaggio di potere” (espressione ...

