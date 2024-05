CdS – ecco l’offerta di De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su justcalcio

NAPOLI – Da mediano vecchio stile: tenace, sicuro, convinto. Il Napoli fa molto sul serio per Alessandro Buongiorno, l'uomo che in un colpo solo dovrebbe garantire il salto di qualità in difesa e confermare l'ambizione del club sul mercato. Una campagna di rifondazione, una trasformazione radicale profumata di rivoluzione tecnica e magari tattica, chi può dirlo, considerando che il difensore del Torino è abituato da un po' a giostrare (e bene) in una difesa a tre. Dettaglio che tra l'altro introduce un amarcord magari fortuito, o forse no, si vedrà: un'estate fa, Buongiorno fu a un millimetro dal trasferimento all'Atalanta di Gasperini, casualmente tra i principali candidati alla panchina azzurra, ma poi fece marcia indietro. Certo fa sensazione, ma potrebbe assolutamente e ...